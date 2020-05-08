***DERAS* *SODSN* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DERAS******SODSN******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DERAS, LIDFA, SODSN11.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDERLÜKS DERİ DERAS 0,0331153 0,028148Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaLİDER FAKTORİNG LIDFA 100,00000 Kaydi PaySODAŞ SODYUM SANAYİİ SODSN 150,00000 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843691BIST