***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:04
***DERHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949914
BIST
10:041.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.378
En Düşük
1.374
10:048,6946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:0410,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0231
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2694
10:04503,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 503,09
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:02
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|TUREX
|12,42
|14.481.621
|% 7,35
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|UZERB
|39,00
|48.984
|% 4,00
|
|AVGYO
|3,13
|540.614
|% 3,99
|
|FADE
|17,47
|796.877
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,91
|8.081.454
|% -7,57
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|RALYH
|3,73
|87.607
|% -5,33
|
|TUREX
|12,42
|14.481.621
|% 7,35
|
|PKENT
|2.348,30
|12.316.301
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,91
|8.081.454
|% -7,57
|
|GARAN
|8,56
|6.004.489
|% 0,00
|
|THYAO
|13,69
|5.336.198
|% 0,22
|
|SNGYO
|3,91
|8.081.454
|% -7,57
|
|PEKGY
|1,22
|2.471.709
|% 0,00
|
|DENGE
|1,30
|1.705.484
|% 0,00
|
|TUREX
|12,42
|14.481.621
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|2.152.134
|% 0,54
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6930
|8,6972
|% 0,05
|
|Euro
|10,2909
|10,2994
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9440
|12,0039
|% -0,11
|
|Frank
|9,4602
|9,5172
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% 0,08
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,81
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,14
|
Seans Raporu
10:02
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 15 artarak (% 0.28 ) 1, 483
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10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, FADE, SNGYO
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10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EKIZ, ARTI
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR