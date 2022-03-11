***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2022 17:41
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi
17:522.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,50
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:5214,7479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1066
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:5216,1954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,1489
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:52934,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -17,78
|Açılış
|: 934,25
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:52
|MEPET
|2,31
|20.276.336
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.644.327
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.633.096
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|81.386.311
|% 9,00
|
|ALCTL
|25,78
|29.971.800
|% 7,51
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,57
|47.321.845
|% -5,69
|
|AKFGY
|2,53
|113.098.883
|% -4,53
|
|SKTAS
|2,98
|16.117.394
|% -4,49
|
|IHAAS
|11,34
|6.219.374
|% -4,22
|
|THYAO
|26,60
|6.224.356.797
|% 3,34
|
|KRDMD
|14,96
|4.268.394.195
|% -2,67
|
|SISE
|13,57
|2.194.200.455
|% 3,12
|
|GARAN
|11,77
|1.917.387.922
|% 0,43
|
|EREGL
|33,94
|1.825.450.849
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,96
|4.268.394.195
|% -2,67
|
|THYAO
|26,60
|6.224.356.797
|% 3,34
|
|ODAS
|1,53
|356.598.059
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,21
|737.816.168
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,70
|679.195.433
|% 0,54
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7252
|14,7479
|% -0,72
|
|Euro
|16,1370
|16,1954
|% -0,91
|
|Sterlin
|19,2120
|19,3083
|% -0,68
|
|Frank
|15,7355
|15,8303
|% -0,86
|
|Riyal
|3,9147
|3,9343
|% -0,67
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-18,65
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,54
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,92
|
Seans Raporu
17:52
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866