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***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.02.2022 09:27
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Consitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003651


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BIST En Aktif Hisseler11:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 27,38 172.494 % 9,96  
KERVN 0,71 140.691 % 9,23  
BASCM 5,30 37.238 % 8,38  
LKMNH 16,33 8.926.939 % 8,29  
HATEK 19,72 22.966.204 % 8,00  
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11:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8129 13,8187 % 0,12  
Euro 15,6636 15,6795 % 0,23  
Sterlin 18,7195 18,8134 % 0,14  
Frank 14,9247 15,0147 % 0,06  
Riyal 3,6669 3,6853 % -0,04  
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11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.896 -4,59  
Altın Gr. 841 841 -2,23  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,02  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,02  
B. Petrol 94,01 94,01 0,16  
Seans Raporu 11:05
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