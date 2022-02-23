***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 09:27
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Consitex S.A.'ya karşı açtığımız tazminat talebine ilişkin dava sürecimiz devam etmekte olup, davaya ilişkin yeni bir gelişme olmamıştır. Konuya ilişkin olarak yaptığımız periyodik açıklamadır. Yeni bir gelişme olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003651
BIST
11:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,22
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
11:0513,8187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0162
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:0515,6795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6795
En Düşük
15,5259
11:05841,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,32
|Açılış
|: 841,32
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|LKMNH
|16,33
|8.926.939
|% 8,29
|
|HATEK
|19,72
|22.966.204
|% 8,00
|
|KLGYO
|1,05
|5.276.293
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,82
|938.758.447
|% 5,00
|
|THYAO
|29,00
|583.567.882
|% 0,42
|
|KRDMD
|11,79
|569.621.770
|% 1,99
|
|SISE
|13,13
|184.521.601
|% 1,23
|
|GARAN
|11,70
|166.060.529
|% 0,09
|
|ODAS
|1,42
|156.752.844
|% 4,41
|
|KRDMD
|11,79
|569.621.770
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,00
|150.568.868
|% 0,25
|
|EREGL
|29,82
|938.758.447
|% 5,00
|
|KARSN
|4,10
|111.187.459
|% -0,97
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8129
|13,8187
|% 0,12
|
|Euro
|15,6636
|15,6795
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7195
|18,8134
|% 0,14
|
|Frank
|14,9247
|15,0147
|% 0,06
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% -0,04
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,59
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|0,16
|