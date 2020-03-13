DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|DITAS
|7,86
|429.528
|% 9,93
|GOODY
|3,60
|14.108.576
|% 9,76
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8465
|7,8858
|% -0,82
|Frank
|6,5924
|6,6321
|% -1,06
|Riyal
|1,6654
|1,6737
|% -0,71
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,82
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|Tam
|2.115
|2.167
|-0,41
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,20
|Çeyrek
|513
|524
|-0,10
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|1,87
Seans Raporu
- 14:50BUCIM Yüzde 7.33 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 715 adet işlem
- 14:49VAKKO Yüzde 7.20 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 054 adet işlem
- 14:48DGATE Yüzde 6.83 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 530 adet işlem
- 14:47AYEN Yüzde 7.43 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 802, 872 adet işlem
- 14:46XU100 Endeks 96, 865 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 44 üstünde . İşlem hacmi 5, 402.00 milyon TL de