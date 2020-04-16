***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:49
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838595
BIST
16:1296.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 855,73
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:126,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9383
En Düşük
6,8896
16:127,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5601
En Düşük
7,5032
16:12384,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,18
|Açılış
|: 384,67
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|87.666.139
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.592.537
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|1.824.619
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.677.338
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|78.987.454
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|30.046.161
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|57.371.704
|% -9,93
|
|PENGD
|3,72
|239.058.861
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,96
|1.110.460.663
|% -9,90
|
|ASELS
|26,84
|950.557.348
|% 1,51
|
|THYAO
|10,30
|845.008.772
|% -0,58
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|GARAN
|8,31
|571.967.761
|% 1,22
|
|IHLGM
|1,07
|211.085.588
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|99.395.332
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|282.253.551
|% -9,57
|
|ECILC
|4,69
|601.954.505
|% 7,32
|
|YKBNK
|1,96
|242.248.469
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6477
|8,6911
|% 0,20
|
|Frank
|7,1524
|7,1955
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|385
|385
|4,00
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.533
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.607
|30,00
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|14,60
|
|Çeyrek
|621
|635
|7,30
|
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