***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:03
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839740
BIST
11:3498.779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.160,21
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:346,9811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:347,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:34380,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,65
|Açılış
|: 380,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.894.426
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|41.256.810
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.795.786
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.648.770
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,52
|5.420.282
|% -5,26
|
|PEKGY
|3,50
|1.833.347
|% -5,15
|
|EUYO
|1,66
|6.355.390
|% -5,14
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|GARAN
|8,28
|219.114.617
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,87
|182.980.592
|% 8,72
|
|GSRAY
|2,70
|177.389.034
|% 6,30
|
|ECILC
|4,72
|168.872.983
|% 1,51
|
|KARSN
|1,58
|121.221.271
|% 4,64
|
|DOHOL
|1,87
|182.980.592
|% 8,72
|
|KARSN
|1,58
|121.221.271
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,70
|177.389.034
|% 6,30
|
|ODAS
|1,65
|64.580.115
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,01
|78.358.090
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5813
|8,6244
|% 0,38
|
|Frank
|7,1754
|7,2186
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8494
|1,8587
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,65
|
|Altın Gr.
|380
|381
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.500
|16,30
|
|Tam
|2.505
|2.565
|16,70
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|8,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,86
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
|
|B. Petrol
|17,36
|17,36
|-1,97
|
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