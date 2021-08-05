***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 12:12
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERIM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954930
BIST
12:181.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.408
12:188,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
12:1810,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0923
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
12:18497,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,55
|Açılış
|: 497,45
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler12:17
|VBTYZ
|20,90
|4.520.795
|% 10,00
|
|PENTA
|44,36
|16.637.887
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|35.169.350
|% 9,97
|
|ISGSY
|11,73
|61.238.576
|% 9,93
|
|DAGI
|3,23
|19.635.272
|% 9,86
|
|AGYO
|3,18
|46.496.852
|% -9,92
|
|METUR
|4,56
|90.026.145
|% -8,43
|
|EMKEL
|2,81
|53.351.916
|% -5,39
|
|SANFM
|20,52
|5.240.152
|% -4,56
|
|DERIM
|11,08
|4.177.015
|% -4,32
|
|KOZAL
|110,30
|789.844.298
|% 4,06
|
|GARAN
|9,04
|605.893.230
|% -0,66
|
|TUPRS
|97,25
|459.582.029
|% 2,86
|
|KOZAA
|14,33
|267.132.349
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,43
|182.704.809
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,43
|182.704.809
|% -0,82
|
|GARAN
|9,04
|605.893.230
|% -0,66
|
|ODAS
|1,37
|67.607.614
|% 1,48
|
|CEMAS
|1,37
|55.896.763
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,98
|31.260.817
|% -1,01
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5415
|8,5451
|% 0,83
|
|Euro
|10,1257
|10,1326
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,8577
|11,9172
|% 1,00
|
|Frank
|9,3897
|9,4463
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2715
|2,2829
|% 0,77
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,42
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|26,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|27,97
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|13,53
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,77
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|70,83
|70,83
|0,45
|