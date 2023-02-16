***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 13:17
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DERIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114285
BIST
15:555.086
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 135,92
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:5518,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0047
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:5520,4300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0700
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,4600
En Düşük
20,4100
15:551.115,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.115,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:53
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.752.101
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.833
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.275.837
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|501.152.219
|% -9,94
|
|THYAO
|142,40
|7.303.189.956
|% 1,79
|
|EREGL
|43,90
|6.149.885.134
|% 6,24
|
|TUPRS
|631,80
|4.429.600.127
|% 9,90
|
|SISE
|45,14
|3.234.632.209
|% 5,71
|
|ASELS
|58,50
|3.206.643.636
|% 0,52
|
|AKBNK
|16,39
|3.148.322.385
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,32
|1.621.842.428
|% 4,25
|
|KRDMD
|19,23
|3.003.113.825
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,48
|1.091.461.092
|% 3,89
|
|EREGL
|43,90
|6.149.885.134
|% 6,24
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8465
|18,8498
|% 0,01
|
|Euro
|20,1901
|20,1962
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6245
|22,7379
|% 0,08
|
|Frank
|20,3371
|20,4596
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0092
|5,0343
|% -0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.587
|7.638
|3,00
|
|Yarım
|3.707
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.853
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,03
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:09XU100
Endeks 5, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 48 üstünde . İşlem hacmi 71, 258.00 milyon TL de
-
16:09AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 74.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 413 adet işlem
-
16:06BVSAN
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.36 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 198 adet işlem
-
16:05KRDMB
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 236, 745 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 08 artarak (% 3.48 ) 4, 584