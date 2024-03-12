***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 10:00
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257819
BIST
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11:149.168
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 36,44
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
11:1432,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0267
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9719
11:1435,0408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0276
|Açılış
|: 35,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
11:142.243,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,21
|Açılış
|: 2.243,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BANVT
|183,70
|138.968.651
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|69.492.792
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|84.977.244
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|23.837.041
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|28.010.135
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|12.737.025
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|1.411.667
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|5.293.043
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|2.471.394
|% -9,95
|
|SEKFK
|21,82
|105.006.155
|% -7,46
|
|DOAS
|275,75
|2.212.207.700
|% -4,25
|
|EREGL
|45,92
|1.935.945.867
|% 0,31
|
|THYAO
|279,25
|1.877.315.451
|% -0,53
|
|VESTL
|84,40
|1.438.075.761
|% 9,90
|
|ISCTR
|11,17
|1.430.669.376
|% 3,81
|
|ISCTR
|11,17
|1.430.669.376
|% 3,81
|
|ZOREN
|5,35
|452.376.790
|% 1,71
|
|AKFGY
|2,71
|198.903.604
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,72
|1.264.235.461
|% 2,68
|
|EREGL
|45,92
|1.935.945.867
|% 0,31
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0421
|32,0482
|% 0,08
|
|Euro
|35,0300
|35,0408
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,9343
|42,1445
|% -0,67
|
|Frank
|37,3942
|37,5816
|% -0,41
|
|Riyal
|8,7391
|8,7829
|% -0,52
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|931,69
|933,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,67
|1.031,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,13
|2.177,44
|% 0,66
|