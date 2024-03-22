***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2024 10:09
***DERIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DERIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261359
BIST
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11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 53,97
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.232,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,96
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:42
|MEKAG
|66,55
|88.141.776
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.924.414
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.188.697
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.329.937
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|97.506.483
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|106.073.867
|% -9,99
|
|EUYO
|17,82
|12.676.450
|% -7,72
|
|LOGO
|82,15
|134.894.112
|% -7,02
|
|CUSAN
|24,50
|34.658.814
|% -6,77
|
|MAKIM
|55,00
|27.031.425
|% -5,98
|
|THYAO
|290,00
|4.274.735.859
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,36
|2.403.291.976
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,16
|2.203.202.042
|% 0,09
|
|VESTL
|89,00
|1.913.132.433
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,60
|1.624.739.300
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,16
|2.203.202.042
|% 0,09
|
|YKBNK
|26,36
|2.403.291.976
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,44
|397.956.709
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,98
|997.480.334
|% 3,70
|
|PETKM
|23,44
|1.015.278.741
|% 2,27
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0611
|32,0724
|% 0,15
|
|Euro
|34,6957
|34,7174
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7757
|40,9801
|% -1,33
|
|Frank
|35,9552
|36,1354
|% -1,15
|
|Riyal
|8,6419
|8,6852
|% -0,73
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|905,83
|907,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,34
|1.005,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.166,58
|2.166,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:42
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