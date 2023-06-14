***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.06.2023 10:10
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü de alınarak, Şirketimizin 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere mevcut bağımsız denetim kuruluşu olan
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158531
BIST
10:145.438
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 9,08
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1423,6751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0438
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1425,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1053
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5839
En Düşük
25,2311
10:141.481,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.481,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:14
|YAPRK
|65,20
|24.252.891
|% 9,95
|
|VKFYO
|18,99
|9.948.974
|% 9,26
|
|INGRM
|549,00
|19.030.228
|% 8,56
|
|METUR
|5,59
|15.499.996
|% 8,12
|
|OYAYO
|12,83
|8.974.305
|% 7,54
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|BURCE
|188,10
|1.767.844
|% -3,59
|
|DOBUR
|36,08
|1.042.280
|% -3,48
|
|THYAO
|179,40
|1.265.634.182
|% 0,90
|
|SASA
|56,20
|658.310.197
|% -0,27
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|EREGL
|37,46
|311.583.634
|% 0,16
|
|KOZAL
|23,32
|308.198.540
|% 1,92
|
|KATMR
|1,38
|31.163.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|132.932.953
|% -0,13
|
|YKBNK
|11,76
|195.523.941
|% 0,09
|
|ISCTR
|13,04
|208.029.800
|% 0,46
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6700
|23,6751
|% 0,19
|
|Euro
|25,5558
|25,5839
|% 0,41
|
|Sterlin
|29,7590
|29,9082
|% 0,14
|
|Frank
|26,0581
|26,2151
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2928
|6,3243
|% 0,15
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,56
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.827
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.456
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,18
|