***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin pay sahipleri 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, N38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup gündemin 12. maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36 maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34 ve Ek Madde 1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metni görüşülerek elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiş olup Genel Kurul sonuçları 27.07.2020 tarihinde tescil edilip 07.08.2020 tarihli 10133 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 27/07/2020 07/08/2020 101334 27/07/2020 07/08/2020 101336 27/07/2020 07/08/2020 101337 27/07/2020 07/08/2020 101338 27/07/2020 07/08/2020 101339 27/07/2020 07/08/2020 1013310 27/07/2020 07/08/2020 1013311 27/07/2020 07/08/2020 1013312 27/07/2020 07/08/2020 1013313 27/07/2020 07/08/2020 1013314 27/07/2020 07/08/2020 1013315 27/07/2020 07/08/2020 1013316 27/07/2020 07/08/2020 1013317 27/07/2020 07/08/2020 1013318 27/07/2020 07/08/2020 1013319 27/07/2020 07/08/2020 1013320 27/07/2020 07/08/2020 1013321 27/07/2020 07/08/2020 1013322 27/07/2020 07/08/2020 1013323 27/07/2020 07/08/2020 1013324 27/07/2020 07/08/2020 1013325 27/07/2020 07/08/2020 1013326 27/07/2020 07/08/2020 1013327 27/07/2020 07/08/2020 1013329 27/07/2020 07/08/2020 1013330 27/07/2020 07/08/2020 1013331 27/07/2020 07/08/2020 1013332 27/07/2020 07/08/2020 1013333 27/07/2020 07/08/2020 1013334 27/07/2020 07/08/2020 1013336 27/07/2020 07/08/2020 10133Ek Madde 1 27/07/2020 07/08/2020 10133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867190BIST