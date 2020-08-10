***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2020 12:40
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin pay sahipleri 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2020 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, N38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmış olup gündemin 12. maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36 maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34 ve Ek Madde 1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin hazırlanan tadil metni görüşülerek elektronik ortamda kullanılan 1 adet red oya karşılık, toplantıya fiziksel olarak katılanların olumlu oyları ile kabul edilmiş olup Genel Kurul sonuçları 27.07.2020 tarihinde tescil edilip 07.08.2020 tarihli 10133 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir. Güncel esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 27/07/2020 07/08/2020 10133
4 27/07/2020 07/08/2020 10133
6 27/07/2020 07/08/2020 10133
7 27/07/2020 07/08/2020 10133
8 27/07/2020 07/08/2020 10133
9 27/07/2020 07/08/2020 10133
10 27/07/2020 07/08/2020 10133
11 27/07/2020 07/08/2020 10133
12 27/07/2020 07/08/2020 10133
13 27/07/2020 07/08/2020 10133
14 27/07/2020 07/08/2020 10133
15 27/07/2020 07/08/2020 10133
16 27/07/2020 07/08/2020 10133
17 27/07/2020 07/08/2020 10133
18 27/07/2020 07/08/2020 10133
19 27/07/2020 07/08/2020 10133
20 27/07/2020 07/08/2020 10133
21 27/07/2020 07/08/2020 10133
22 27/07/2020 07/08/2020 10133
23 27/07/2020 07/08/2020 10133
24 27/07/2020 07/08/2020 10133
25 27/07/2020 07/08/2020 10133
26 27/07/2020 07/08/2020 10133
27 27/07/2020 07/08/2020 10133
29 27/07/2020 07/08/2020 10133
30 27/07/2020 07/08/2020 10133
31 27/07/2020 07/08/2020 10133
32 27/07/2020 07/08/2020 10133
33 27/07/2020 07/08/2020 10133
34 27/07/2020 07/08/2020 10133
36 27/07/2020 07/08/2020 10133
Ek Madde 1 27/07/2020 07/08/2020 10133
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867190
BIST