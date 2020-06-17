***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 17.06.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir TEKİRDAĞİlçe ÇORLUAdres Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:38 Divan Çorlu OtelGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - 2019 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılı hesap dönemi kârı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirket "Kar Dağıtım Politikası Değişikliği" ile ilgili kararının pay sahipleri onayına sunulması,9 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karar bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,11 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki 3-4-6-10-11-13-16-17-18-19-20-27-29-31-32-36-maddelerinin değiştirilmesi, 7-8-9-12-14-15-19-21-22-23-24-25-26-30-33-34- ve Ekmadde1 maddelerinin iptal edilmesi ve 19-20 maddelerinin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadilin görüşülerek karara bağlanması,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - 2019 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin pay sahipleri 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.07.2019 Cuma günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte Sayın Pay sahiplerimizin veya vekillerinin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851520BIST