***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇORLU VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4. DÖNEM KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ KAPSAMINDA 01.01.2019 - 31.12.2019 FAALİYET DÖNEMİ GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar2019 YILI DÖRDÜNCÜ DÖNEM KURUMLAR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE ÇORLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ ETMİŞ OLDUĞUMUZ GELİR TABLOSU EKTE SUNULMUŞTUR.GELİR TABLOSU VERGİ USÜL KANUNU ( VUK ) DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞ OLUP SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819683BIST