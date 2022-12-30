***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.12.2022 09:09
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir Bu kapsamda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 2022 / 18 numaralı kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" ve Horizon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan " İlişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması" hakkındaki çalışma raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091342
BIST
11:565.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 47,17
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:5618,7248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:5619,9720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0162
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:561.093,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.093,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TERA
|19,48
|2.474.174
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|11.430.329
|% 9,96
|
|BRKSN
|23,46
|3.603.345
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|47.623.543
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|PRDGS
|10,37
|75.119.623
|% -6,66
|
|BRKVY
|36,90
|253.709.407
|% -6,30
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ASELS
|61,75
|3.726.668.905
|% 5,02
|
|TUPRS
|537,00
|3.117.877.976
|% 6,02
|
|THYAO
|144,60
|2.609.148.897
|% 1,62
|
|PETKM
|20,32
|2.056.466.845
|% 2,32
|
|ENKAI
|33,34
|1.844.217.961
|% -2,34
|
|EKGYO
|8,68
|1.205.405.282
|% 0,70
|
|YKBNK
|11,96
|1.227.000.535
|% -0,33
|
|PETKM
|20,32
|2.056.466.845
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,03
|1.098.875.980
|% 0,85
|
|SKBNK
|3,07
|245.633.829
|% 0,33
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7142
|18,7211
|% 0,08
|
|Euro
|19,9651
|19,9727
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5198
|22,6327
|% 0,06
|
|Frank
|20,1820
|20,3036
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9623
|4,9872
|% 0,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|