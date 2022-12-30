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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.12.2022 09:09
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre satış işlemlerinde hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir  Bu kapsamda, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun 2022 / 18 numaralı kararına istinaden hazırlanan "Derimod İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor"  ve Horizon Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan " İlişkili tarafa yapılan satış işlemlerinin şartları ve piyasa emsalleri ile karşılaştırılması" hakkındaki çalışma raporu ekte sunulmaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091342


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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 3,32  
Altın Gr. 1.093 1.093 1,95  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.363 7.419 -14,00  
Yarım 3.565 3.626 -7,00  
Çeyrek 1.788 1.812 -4,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,04  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 -0,03  
B. Petrol 83,86 83,86 0,40  
Seans Raporu 11:54
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