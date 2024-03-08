***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul 'dan 8 Mart 2024 (bugün) saat 15:40 da Şirketimize gönderilen yazıda gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklamamış özel bir durum olup olmadığı sorulmuş olup Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu yoktur.Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257107BIST