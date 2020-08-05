***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.08.2020 19:03
***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DESA.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DESA payında 06/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
DESA payında tedbirin uygulanacağı son tarih 05/11/2020'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, DESA payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 06/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SERKAN SÖNMEZ
14232003
Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/11/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865506
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,64
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
18:057,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1484
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0844
En Düşük
6,8794
18:058,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,2243
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4274
En Düşük
8,1274
18:05461,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 15,00
|Açılış
|: 461,93
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|32.536.564
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|422.768.722
|% 10,00
|
|AYES
|4,84
|351.930
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.644.786
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.592.260
|% 9,98
|
|PKENT
|773,30
|8.254.978
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|530.161
|% -10,00
|
|BFREN
|858,80
|600.301
|% -10,00
|
|EMNIS
|3,24
|9.801
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,72
|57.069.379
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,09
|1.610.478.315
|% -1,88
|
|SISE
|6,24
|2.702.320.801
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,86
|982.988.460
|% 2,88
|
|GARAN
|6,78
|1.457.885.050
|% 0,30
|
|AKBNK
|5,02
|977.613.224
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2101
|9,2563
|% 2,67
|
|Frank
|7,7226
|7,7691
|% 2,88
|
|Riyal
|1,8731
|1,8825
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|18,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,75
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.101
|116,80
|
|Tam
|3.130
|3.191
|120,00
|
|Yarım
|1.520
|1.557
|60,90
|
|Çeyrek
|762
|780
|29,40
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,77
|
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