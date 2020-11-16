***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
16.11.2020 18:27
***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA.E) payı piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 17/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
YUSUF ÖZTAŞBAŞI
12524306
Tedbirin uygulanacağı son tarih 12/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888746
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05468,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,44
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7158
|7,7194
|% 0,51
|
|Euro
|9,1373
|9,1527
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1406
|10,1915
|% 0,37
|
|Frank
|8,4218
|8,4726
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,53
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,03
|
|B. Petrol
|44,48
|44,48
|1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem