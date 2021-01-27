***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.01.2021 18:49
***DESA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş (DESA.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
HARUN YILDIRIM
25762196
MERVE ALANBAY
41413936
HÜSEYİN GÜR
12773537
ALİ GÜNGÖR
20510945
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -69,11
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.467
18:057,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
18:058,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
18:05438,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,33
|Açılış
|: 438,32
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|16,06
|145.771.238
|% 10,00
|
|ISATR
|220.000,00
|220.000
|% 10,00
|
|LUKSK
|48,44
|18.442.579
|% 9,99
|
|PAMEL
|24,00
|5.359.370
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|223.681.688
|% 9,99
|
|BAGFS
|27,54
|225.961.604
|% -10,00
|
|EGGUB
|200,70
|111.263.787
|% -10,00
|
|MRSHL
|342,00
|21.523.669
|% -10,00
|
|KONYA
|1.557,00
|224.736.850
|% -10,00
|
|TBORG
|19,80
|3.023.422
|% -10,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% -4,31
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% -5,80
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% -6,20
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% -7,48
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% -0,76
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% -7,25
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% -5,33
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% -9,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3751
|7,3799
|% 0,49
|
|Euro
|8,9254
|8,9331
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,0783
|10,1288
|% 0,19
|
|Frank
|8,2679
|8,3177
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-4,48
|
|Altın Gr.
|439
|439
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,96
|55,96
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
-
17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
-
17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de