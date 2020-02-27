***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 17:43
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822069
BIST
17:57110.905
En Yüksek
|Değişim
|: -3,70%
|| -4.265,91
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
17:576,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1813
En Düşük
6,1506
17:576,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1007
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7982
En Düşük
6,6963
17:57328,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 4,39
|Açılış
|: 328,38
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,10
|98.095.140
|% 17,10
|
|OYAYO
|3,38
|61.140.298
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,70
|20.821.674
|% 9,81
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|BRSAN
|11,17
|189.193.007
|% -14,73
|
|ALGYO
|15,20
|160.425.804
|% -14,61
|
|KLGYO
|3,38
|42.916.651
|% -13,33
|
|RYSAS
|8,17
|71.899.508
|% -13,09
|
|IHYAY
|1,14
|108.927.100
|% -12,98
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ASELS
|28,00
|1.287.410.342
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|GARAN
|10,21
|523.216.405
|% -3,95
|
|IHLGM
|1,29
|564.636.973
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,74
|913.209.323
|% -5,84
|
|EKGYO
|1,48
|378.878.440
|% -2,63
|
|THYAO
|12,34
|2.630.155.428
|% -6,80
|
|ODAS
|2,05
|359.074.656
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9386
|7,9784
|% 0,25
|
|Frank
|6,3538
|6,3921
|% 1,25
|
|Riyal
|1,6415
|1,6497
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|18,00
|
|Altın Gr.
|329
|329
|4,97
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|50,61
|50,61
|-2,20
|