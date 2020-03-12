***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:12
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827319
BIST
10:3697.897
En Yüksek
|Değişim
|: -3,04%
|| -3.068,87
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:366,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:367,0557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:36328,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,48
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|18.689.448
|% 20,00
|
|ECILC
|4,62
|108.397.832
|% 15,79
|
|VKING
|3,86
|2.842.934
|% 13,53
|
|SELEC
|8,36
|35.730.407
|% 13,28
|
|ECZYT
|12,48
|36.469.160
|% 13,25
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|RYSAS
|4,80
|10.111.668
|% -15,64
|
|HUBVC
|16,98
|10.407.016
|% -15,10
|
|ALCTL
|13,77
|3.173.965
|% -15,05
|
|BRKSN
|2,51
|171.631
|% -14,92
|
|THYAO
|8,93
|152.918.276
|% -7,08
|
|ASELS
|25,06
|110.111.477
|% -4,20
|
|ECILC
|4,62
|108.397.832
|% 15,79
|
|MGROS
|24,20
|80.492.241
|% 5,31
|
|DEVA
|11,14
|51.129.703
|% 12,07
|
|IHLGM
|1,01
|41.421.838
|% -9,82
|
|ADESE
|1,34
|37.975.786
|% 1,52
|
|ECILC
|4,62
|108.397.832
|% 15,79
|
|EKGYO
|1,18
|27.196.131
|% -4,84
|
|ODAS
|1,45
|33.115.322
|% -9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9601
|8,0000
|% 0,26
|
|Frank
|6,6445
|6,6845
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6556
|1,6639
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|1,02
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|-1,52
|