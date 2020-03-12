***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:21
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827510
BIST
16:2494.953
En Yüksek
|Değişim
|: -5,96%
|| -6.013,22
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.938
16:246,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0606
|Açılış
|: 6,2570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2709
En Düşük
6,2064
16:247,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0442
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:24324,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,44
|Açılış
|: 324,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.195.405
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|135.964.643
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|211.592.260
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.936.000
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.346.614
|% 19,83
|
|TKNSA
|5,44
|56.358.887
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.164.044
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.108.616
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.822.722
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.255.593
|% -19,99
|
|ASELS
|24,80
|713.743.550
|% -5,20
|
|THYAO
|8,82
|480.740.584
|% -8,22
|
|GARAN
|8,84
|309.801.541
|% -7,72
|
|ECILC
|4,78
|278.766.301
|% 19,80
|
|MGROS
|21,12
|261.365.175
|% -8,09
|
|IHLGM
|0,92
|147.477.846
|% -17,86
|
|ODAS
|1,37
|164.208.115
|% -14,91
|
|CEMAS
|0,74
|69.096.521
|% -19,57
|
|KARSN
|1,37
|119.122.569
|% -11,04
|
|EKGYO
|1,16
|95.841.908
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9016
|7,9413
|% -0,47
|
|Frank
|6,6418
|6,6818
|% 0,72
|
|Riyal
|1,6627
|1,6710
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|