***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:56
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828203
BIST
11:2295.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.736,68
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:226,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:227,0474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,0270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:22320,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 320,46
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|66,95
|1.545.687
|% 7,98
|
|AKGRT
|5,11
|2.291.235
|% -14,55
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,70
|382.592.172
|% 1,40
|
|THYAO
|8,72
|311.021.236
|% 2,83
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,21
|132.147.395
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|112.198.025
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|78.874.272
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|132.147.395
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,03
|112.198.025
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|61.551.004
|% 2,61
|
|IHLGM
|0,90
|42.663.781
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9196
|7,9594
|% 0,11
|
|Frank
|6,6340
|6,6740
|% -0,43
|
|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|6,93
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
|
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