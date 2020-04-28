***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 11:52
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840670
BIST
11:49101.157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -110,81
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
11:496,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9982
En Düşük
6,9799
11:497,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
11:49382,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,42
|Açılış
|: 382,86
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|43.858.955
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.714
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|457.573
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.508.118
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,30
|13.358.765
|% -6,15
|
|ALCTL
|20,84
|37.903.798
|% -5,96
|
|DITAS
|15,83
|984.422
|% -4,98
|
|KFEIN
|16,56
|36.533.627
|% -4,77
|
|GARAN
|8,42
|434.046.381
|% 0,72
|
|ECILC
|5,22
|416.638.935
|% 2,15
|
|THYAO
|10,78
|341.141.464
|% -0,37
|
|ASELS
|27,34
|273.235.657
|% -0,51
|
|MPARK
|16,25
|213.512.401
|% 9,65
|
|ECILC
|5,22
|416.638.935
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|135.347.122
|% 0,47
|
|GARAN
|8,42
|434.046.381
|% 0,72
|
|AVOD
|2,36
|104.733.246
|% 3,51
|
|BSOKE
|1,18
|45.844.832
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7011
|8,7448
|% 0,50
|
|Frank
|7,1409
|7,1839
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-12,02
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-17,90
|
|Tam
|2.515
|2.569
|-18,30
|
|Yarım
|1.225
|1.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|614
|628
|-4,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
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|B. Petrol
|22,15
|22,15
|-0,92
|
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