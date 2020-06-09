***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 10:28
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850085
BIST
10:22109.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -503,03
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
109.117
10:226,7918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7918
En Düşük
6,7696
10:227,6511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:22370,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 370,77
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.455.868
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.046.048
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.264.870
|% -9,94
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GEREL
|4,33
|7.937.900
|% -6,48
|
|CMBTN
|59,95
|478.276
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GARAN
|8,25
|166.590.032
|% -0,12
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|THYAO
|12,69
|99.961.267
|% 0,40
|
|TSPOR
|5,32
|90.919.296
|% 7,91
|
|EKGYO
|1,78
|260.731.864
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,77
|132.296.626
|% 0,80
|
|PEGYO
|1,09
|35.966.319
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,47
|43.558.020
|% 0,68
|
|GSDHO
|1,82
|42.128.172
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5758
|8,6188
|% -0,41
|
|Frank
|7,0628
|7,1054
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8035
|1,8126
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|1,62
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.433
|-1,80
|
|Tam
|2.471
|2.500
|-1,80
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-0,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,84
|40,84
|0,04
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