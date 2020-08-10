***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:09
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867123
BIST
12:001.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
12:007,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:008,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1027
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:00478,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|194.169
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.302
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.862
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,50
|1.206.424.958
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,92
|666.560.235
|% -2,04
|
|GARAN
|6,58
|323.962.646
|% 0,00
|
|SISE
|5,99
|270.788.259
|% -0,66
|
|SASA
|12,94
|265.384.417
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,92
|666.560.235
|% -2,04
|
|ASELS
|17,50
|1.206.424.958
|% 4,23
|
|KARSN
|2,73
|185.155.561
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,62
|177.177.427
|% -1,50
|
|ODAS
|2,22
|120.538.613
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5640
|9,6120
|% 0,82
|
|Frank
|7,9869
|8,0350
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9516
|1,9614
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.290
|-9,48
|
|Yarım
|1.550
|1.592
|-4,58
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|