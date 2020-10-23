***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 16:53
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883359
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0453
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,20
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|210.598.466
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|66.884.025
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.547.707
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|SISE
|6,80
|1.105.511.055
|% -0,58
|
|GARAN
|7,03
|1.092.060.723
|% -0,99
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|440.482.278
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,21
|391.476.226
|% -1,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9647
|7,9683
|% 0,38
|
|Euro
|9,4303
|9,4368
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% -0,01
|
|Frank
|8,7493
|8,8020
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,07
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|-0,23
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS