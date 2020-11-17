***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 11:48
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888850
BIST
11:391.280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -13,11
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:397,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:399,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:39470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,85
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:39
|YESIL
|48,28
|15.161.183
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.610.499
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|RTALB
|45,90
|71.240.719
|% 8,61
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|THYAO
|11,60
|379.287.020
|% -1,53
|
|AKBNK
|6,14
|364.985.534
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,91
|513.884.540
|% 1,06
|
|GARAN
|8,75
|1.510.163.603
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,30
|544.932.971
|% -1,83
|
|YKBNK
|2,81
|346.119.632
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,49
|127.620.122
|% -1,97
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7361
|7,7400
|% 0,43
|
|Euro
|9,1832
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,2022
|10,2533
|% 0,58
|
|Frank
|8,4621
|8,5131
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0582
|2,0685
|% 0,41
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,15
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,01
|44,01
|0,19
|
Seans Raporu
11:39
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Endeks 1, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 9, 493.00 milyon TL de