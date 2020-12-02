***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2020 16:02
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890962
BIST
17:011.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:017,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:019,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:01457,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,93
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TKNSA
|14,67
|485.734.993
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|8.958.328
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.330.686
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.965.611
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,20
|17.373.080
|% -5,60
|
|THYAO
|12,39
|3.915.261.674
|% -0,88
|
|GARAN
|9,24
|2.238.720.493
|% 0,11
|
|PGSUS
|64,45
|1.411.730.741
|% 2,46
|
|KRDMD
|4,97
|1.258.118.388
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.017.058
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.017.058
|% 0,00
|
|THYAO
|12,39
|3.915.261.674
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|810.687.584
|% -1,34
|
|PETKM
|4,25
|1.090.766.071
|% -0,23
|
|KRDMD
|4,97
|1.258.118.388
|% 0,61
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8293
|7,8341
|% 0,03
|
|Euro
|9,4498
|9,4561
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,3953
|10,4474
|% -0,80
|
|Frank
|8,7101
|8,7626
|% 0,49
|
|Riyal
|2,0841
|2,0946
|% 0,13
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,05
|
|Altın Gr.
|460
|460
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.099
|16,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|15,47
|
|Yarım
|1.468
|1.507
|7,49
|
|Çeyrek
|736
|753
|3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,16
|
Seans Raporu
16:59
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