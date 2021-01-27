***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 10:00
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DESA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904554
BIST
10:281.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:287,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:288,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:28438,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,19
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:28
|INVEO
|161,80
|22.445.811
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.069.781
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|SEKUR
|32,52
|19.671.514
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|3.073.033
|% 9,94
|
|POLTK
|397,40
|8.080.334
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,54
|354.759.426
|% 0,00
|
|KARSN
|5,19
|284.224.789
|% 3,39
|
|GARAN
|9,40
|254.450.980
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,96
|218.954.297
|% -1,98
|
|KRDMD
|7,03
|204.013.187
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,54
|354.759.426
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,53
|86.994.516
|% 2,00
|
|KARSN
|5,19
|284.224.789
|% 3,39
|
|DOHOL
|3,96
|218.954.297
|% -1,98
|
|TSKB
|1,95
|89.194.528
|% 1,04
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3649
|7,3684
|% 0,33
|
|Euro
|8,9539
|8,9611
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1025
|10,1531
|% 0,43
|
|Frank
|8,2821
|8,3320
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,40
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,57
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,39
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:42AKSEN
Yüzde -3.34 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 998, 798 adet işlem
-
10:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 98 kaybederek (% -0.12 ) 1, 635
-
10:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, INVEO, LUKSK
-
10:41XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de
-
10:41KRONT
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 60.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 361 adet işlem