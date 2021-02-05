***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2021 13:08
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907746
BIST
16:091.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:097,0809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:098,4933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0572
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:09408,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,84
|Açılış
|: 408,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.805.380
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|BUCIM
|12,34
|87.456.236
|% -4,78
|
|KOZAL
|126,60
|1.574.997.387
|% 4,20
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|871.927.899
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|THYAO
|12,34
|717.677.637
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.427.678
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|473.818.622
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,70
|460.320.429
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0736
|7,0782
|% -0,81
|
|Euro
|8,4795
|8,4859
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,80
|
|Frank
|7,7945
|7,8415
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|1,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,98
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,51
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,25
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,43
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:20OZBAL
Yüzde 4.51 oranında artışla 8.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 013, 836 adet işlem
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16:19IDEAS
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 728, 039 adet işlem
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16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 99 artarak (% 0.80 ) 1, 641
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16:18XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 968.00 milyon TL de
-
16:18BTCIM
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 955 adet işlem