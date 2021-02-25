***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:30
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912751
BIST
15:491.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:497,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:498,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1434
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:49416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,89
|Açılış
|: 416,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:47
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.457.693
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.813.364.721
|% 1,55
|
|THYAO
|13,07
|1.430.868.387
|% 1,87
|
|KOZAL
|129,00
|1.323.862.281
|% -3,37
|
|SASA
|42,06
|1.291.744.345
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,27
|1.137.331.625
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.137.331.625
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.813.364.721
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|204.034.096
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.767.107
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|279.089.669
|% -1,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2353
|7,2399
|% 0,98
|
|Euro
|8,8617
|8,8696
|% 1,64
|
|Sterlin
|10,2122
|10,2634
|% 1,05
|
|Frank
|7,9628
|8,0108
|% 1,11
|
|Riyal
|1,9256
|1,9353
|% 1,03
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,89
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|4,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-1,49
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-0,72
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|
Seans Raporu
15:47
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15:59OZBAL
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