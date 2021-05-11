***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 14:19
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936158
BIST
17:211.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,80
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:218,3038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:2110,1309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0925
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:21488,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,26
|Açılış
|: 488,75
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CEMAS
|1,32
|159.962.608
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|36.142.190
|% 9,96
|
|SARKY
|17,03
|124.619.973
|% 7,92
|
|SONME
|30,64
|3.034.626
|% 7,13
|
|DGGYO
|9,61
|2.058.056
|% 6,90
|
|JANTS
|69,25
|274.787.649
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.352.424
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|84.143.525
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,05
|25.872.641
|% -8,89
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.250.858.084
|% 0,46
|
|KOZAL
|127,50
|1.135.482.416
|% -0,78
|
|PETKM
|6,67
|979.956.767
|% 0,91
|
|GARAN
|7,70
|972.704.812
|% -1,66
|
|THYAO
|13,38
|923.137.303
|% 0,07
|
|EKGYO
|1,88
|289.914.059
|% -2,08
|
|PETKM
|6,67
|979.956.767
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.250.858.084
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,12
|295.411.402
|% -1,40
|
|GARAN
|7,70
|972.704.812
|% -1,66
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2993
|8,3038
|% 0,38
|
|Euro
|10,1126
|10,1309
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,6938
|11,7525
|% 0,40
|
|Frank
|9,1655
|9,2207
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2060
|2,2171
|% 0,27
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-4,39
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|0,07
|
Seans Raporu
17:21
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Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 008, 531 adet işlem