***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:47
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938107
BIST
13:351.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:358,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:3510,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0344
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:35517,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,09
|Açılış
|: 517,85
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:35
|RYSAS
|3,74
|5.122.637
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.649.460
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.008.459
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.101.571
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|44.026.543
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|23.695.294
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,87
|9.095.274
|% -7,94
|
|GARAN
|8,02
|1.175.948.093
|% 2,82
|
|THYAO
|12,92
|684.212.590
|% 0,16
|
|KOZAL
|123,10
|533.026.163
|% 0,49
|
|TRILC
|46,30
|503.350.018
|% -1,87
|
|KRDMD
|7,92
|435.987.546
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,14
|357.959.295
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,89
|296.741.165
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.175.948.093
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|104.227.340
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|117.498.249
|% 0,76
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4373
|8,4389
|% -0,27
|
|Euro
|10,3286
|10,3343
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9245
|11,9843
|% -0,10
|
|Frank
|9,3943
|9,4509
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2444
|2,2556
|% -0,24
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,46
|
|Altın Gr.
|518
|518
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.403
|3.491
|26,12
|
|Yarım
|1.645
|1.689
|12,64
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|