***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 10:03
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938340
BIST
11:221.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:228,4333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:2210,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3073
11:22515,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 514,98
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KAPLM
|22,32
|4.171.912
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|GWIND
|4,38
|114.979.451
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|115.419.861
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.566.318
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ISGSY
|12,59
|32.136.065
|% -7,70
|
|DERHL
|6,19
|13.721.503
|% -5,93
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|TRILC
|49,84
|220.551.423
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|KOZAL
|124,10
|177.666.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|122.385.006
|% -1,05
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.264.378
|% -0,89
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4333
|% -0,27
|
|Euro
|10,3082
|10,3125
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8778
|11,9374
|% -0,22
|
|Frank
|9,3643
|9,4207
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,26
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,22
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
|