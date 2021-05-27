***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 13:55
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938373
BIST
15:171.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,51
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:178,4546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:1710,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0131
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:17513,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,99
|Açılış
|: 513,73
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,51
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YAYLA
|3,19
|24.651.518
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.881
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.681.834
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.384.159
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.802.591
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|48.248.884
|% -8,72
|
|DERHL
|6,01
|42.701.929
|% -8,66
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,32
|1.178.494.606
|% 2,07
|
|GARAN
|8,04
|714.829.595
|% -1,11
|
|CANTE
|8,09
|456.978.939
|% -2,76
|
|TUPRS
|98,05
|387.448.784
|% -1,16
|
|KOZAL
|123,60
|382.576.565
|% -1,51
|
|YKBNK
|2,15
|347.922.699
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,87
|282.844.948
|% -1,58
|
|THYAO
|13,32
|1.178.494.606
|% 2,07
|
|GARAN
|8,04
|714.829.595
|% -1,11
|
|DOHOL
|2,97
|202.196.775
|% -0,67
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4510
|8,4546
|% -0,02
|
|Euro
|10,3221
|10,3288
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9269
|11,9867
|% 0,19
|
|Frank
|9,3520
|9,4084
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2445
|2,2558
|% -0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,41
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|-21,31
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-10,31
|
|Çeyrek
|820
|838
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:30BJKAS
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 045 adet işlem
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15:29NUHCM
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 47.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 270 adet işlem
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15:28DERHL
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 053, 172 adet işlem
-
15:27FENER
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 638, 880 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 9, 507.00 milyon TL de