***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2021 13:35
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938651
BIST
14:011.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:018,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0781
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:0110,4491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0605
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:01522,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,89
|Açılış
|: 522,15
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler13:59
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.527.021
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,08
|18.792.035
|% 8,13
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|TUCLK
|11,54
|68.819.946
|% 7,65
|
|KUTPO
|40,12
|73.785.090
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|35.903.650
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,58
|45.712.866
|% -6,99
|
|METUR
|25,06
|15.934.582
|% -6,42
|
|GARAN
|7,99
|750.242.185
|% 0,38
|
|THYAO
|12,96
|722.515.299
|% -0,69
|
|EREGL
|19,08
|484.813.010
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,15
|427.934.412
|% -0,46
|
|BIMAS
|62,75
|386.959.121
|% 3,80
|
|YKBNK
|2,15
|427.934.412
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|253.110.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,99
|750.242.185
|% 0,38
|
|THYAO
|12,96
|722.515.299
|% -0,69
|
|TSKB
|1,33
|66.107.463
|% 0,76
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5733
|8,5740
|% 0,89
|
|Euro
|10,4369
|10,4483
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1204
|12,1812
|% 0,73
|
|Frank
|9,4961
|9,5533
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2803
|2,2918
|% 0,93
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-3,17
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|40,00
|
|Tam
|3.427
|3.515
|41,72
|
|Yarım
|1.656
|1.700
|20,18
|
|Çeyrek
|831
|850
|10,09
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,52
|69,52
|0,32
|