***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 10:00
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942980
BIST
09:551.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.418
En Düşük
1.418
09:558,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0295
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6866
09:5510,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0465
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3459
09:55499,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,55
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler09:55
|IDGYO
|6,05
|356.980
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|962.707
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|1.133.974
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,80
|1.679.101
|% 8,66
|
|BERA
|16,93
|1.369.332
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.400,00
|243.200
|% -3,83
|
|IHGZT
|1,01
|111.714
|% -3,81
|
|AEFES
|22,16
|19.017.122
|% 0,00
|
|AGHOL
|22,46
|14.088.806
|% 0,00
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|THYAO
|14,69
|9.434.256
|% 0,20
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|7.433.652
|% 0,94
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|3.211.162
|% 0,46
|
|GARAN
|8,24
|8.106.693
|% 0,61
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6859
|8,6898
|% -0,34
|
|Euro
|10,3431
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0428
|12,1032
|% -0,52
|
|Frank
|9,4396
|9,4965
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% -0,09
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,52
|