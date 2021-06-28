***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 13:43
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944459
BIST
13:501.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,50
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
13:508,7346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
13:5010,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
13:50499,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,28
|Açılış
|: 499,67
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TKURU
|246,40
|5.805.757
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.504.477
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.702.188
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.977.592
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.663.012
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.716.919
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,21
|55.635.308
|% -8,41
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,20
|667.606.910
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|642.378.156
|% -4,88
|
|THYAO
|14,01
|520.025.954
|% -1,89
|
|SASA
|29,22
|420.582.183
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,19
|286.011.857
|% -0,90
|
|EKGYO
|1,95
|642.378.156
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,19
|286.011.857
|% -0,90
|
|GARAN
|8,20
|667.606.910
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|253.422.321
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,09
|49.438.982
|% -0,91
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7317
|8,7346
|% -0,34
|
|Euro
|10,4254
|10,4297
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,1185
|12,1793
|% -0,11
|
|Frank
|9,4833
|9,5405
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3238
|2,3355
|% -0,26
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-3,27
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.370
|-21,70
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,49
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,25
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,15
|75,15
|-0,21
|