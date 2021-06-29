***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 14:31
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944779
BIST
15:471.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,56
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
15:478,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0480
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
15:4710,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0331
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
15:47492,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,21
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
492,16
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TKURU
|271,00
|3.420.291
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.434.374
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|411.221.315
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.599.189
|% 9,88
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.310.405
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,43
|944.664.580
|% -3,10
|
|GARAN
|8,17
|714.905.022
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|457.594.719
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|411.221.315
|% 9,94
|
|KOZAL
|115,50
|351.297.303
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,92
|457.594.719
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|223.430.586
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|97.851.022
|% 1,01
|
|TSKB
|1,26
|111.080.962
|% -0,79
|
|GARAN
|8,17
|714.905.022
|% -0,12
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7282
|8,7312
|% 0,55
|
|Euro
|10,3762
|10,4033
|% 0,32
|
|Sterlin
|12,0088
|12,0690
|% -0,14
|
|Frank
|9,4071
|9,4638
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3169
|2,3285
|% 0,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-26,71
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.337
|-19,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|-31,51
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-15,24
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,31
|
Seans Raporu
15:47
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16:02OSMEN
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 031 adet işlem
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16:01EUHOL
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 48 kaybederek (% -0.94 ) 1, 205
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15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SELVA, YAPRK, VANGD, TKURU, TACTR, KUTPO