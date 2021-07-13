***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:51
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950565
BIST
10:501.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:508,6343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:5010,2374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0153
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:50502,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 502,27
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EDATA
|7,39
|27.305.090
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,20
|6.106.362
|% 7,65
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.020.916
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.828.139
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|PEKGY
|1,05
|46.330.640
|% -7,08
|
|GARAN
|8,59
|250.404.126
|% -0,58
|
|THYAO
|13,15
|160.554.398
|% -0,68
|
|PETKM
|5,32
|102.764.022
|% 0,57
|
|SASA
|26,40
|94.943.737
|% -0,23
|
|YKBNK
|2,27
|94.346.281
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,05
|46.330.640
|% -7,08
|
|YKBNK
|2,27
|94.346.281
|% 0,00
|
|GARAN
|8,59
|250.404.126
|% -0,58
|
|TSKB
|1,22
|30.397.328
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|36.054.935
|% -0,55
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6312
|8,6343
|% -0,01
|
|Euro
|10,2319
|10,2374
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9227
|11,9825
|% -0,26
|
|Frank
|9,3782
|9,4347
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% -0,15
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,41
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,61
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,39
|