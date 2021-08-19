***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2021 10:19
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959210
BIST
16:481.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
16:488,5246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0766
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
16:489,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0747
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
16:48488,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,90
|Açılış
|: 488,56
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DMSAS
|8,04
|114.254.728
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|16.031.815
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,32
|2.692.759
|% 14,43
|
|KTSKR
|52,70
|92.153.091
|% 12,99
|
|ESCAR
|20,24
|92.052.580
|% 10,78
|
|BRYAT
|381,80
|106.259.664
|% -8,11
|
|VAKKO
|10,56
|37.826.429
|% -7,29
|
|ALKIM
|15,53
|113.911.250
|% -6,89
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,30
|736.256.634
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,68
|597.340.523
|% -4,48
|
|SISE
|8,70
|497.859.272
|% 0,93
|
|THYAO
|12,24
|482.861.254
|% -0,08
|
|EREGL
|18,53
|467.698.411
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,86
|372.041.303
|% 1,09
|
|ODAS
|1,41
|149.863.908
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|235.972.773
|% -1,54
|
|GARAN
|9,30
|736.256.634
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,68
|597.340.523
|% -4,48
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5207
|8,5246
|% 0,91
|
|Euro
|9,9813
|9,9896
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6216
|11,6799
|% 0,30
|
|Frank
|9,2526
|9,3084
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2668
|2,2781
|% 0,91
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,72
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-1,79
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:00ULUUN
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 003, 478 adet işlem
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16:58ALARK
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 082, 477 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 9, 336.00 milyon TL de
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16:53KRDMB
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 949 adet işlem
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16:52DARDL
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 815, 303 adet işlem