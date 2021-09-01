***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 14:24
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961164
BIST
17:071.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:078,2979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0076
|Açılış
|: 8,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:079,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0075
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:07483,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,27
|Açılış
|: 483,17
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BSOKE
|2,67
|116.852.930
|% 9,88
|
|BURCE
|19,66
|9.661.178
|% 8,32
|
|HURGZ
|1,78
|39.787.212
|% 5,95
|
|GARFA
|8,62
|3.079.124
|% 5,38
|
|COSMO
|10,98
|145.976
|% 4,77
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|AGYO
|3,59
|14.391.362
|% -2,97
|
|BOSSA
|31,72
|3.210.019
|% -2,52
|
|ALCAR
|356,10
|86.684.720
|% -2,44
|
|DESA
|9,47
|13.818.809
|% -2,37
|
|GARAN
|9,90
|1.079.314.181
|% 0,20
|
|THYAO
|12,94
|956.618.883
|% 2,05
|
|SASA
|28,02
|590.931.421
|% 1,97
|
|KOZAL
|104,80
|558.907.019
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,62
|505.479.072
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|505.479.072
|% -0,76
|
|GARAN
|9,90
|1.079.314.181
|% 0,20
|
|ODAS
|1,51
|155.740.986
|% 3,42
|
|THYAO
|12,94
|956.618.883
|% 2,05
|
|PETKM
|6,20
|452.141.671
|% 0,00
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2951
|8,2979
|% -0,09
|
|Euro
|9,8298
|9,8334
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,4039
|11,4611
|% 0,10
|
|Frank
|9,0267
|9,0810
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2055
|2,2166
|% -0,11
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|-1,23
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.250
|-17,00
|
|Tam
|3.192
|3.272
|-5,66
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-2,74
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,60
|70,60
|-1,04
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21SKTAS
Yüzde 5.78 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 709, 778 adet işlem
-
17:20XU100
Endeks 1, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 11, 256.00 milyon TL de
-
17:20HURGZ
Yüzde 5.95 oranında artışla 1.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 178, 704 adet işlem
-
17:19VBTYZ
Yüzde 7.14 oranında artışla 25.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 619, 628 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.15 ) 1, 302