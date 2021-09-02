***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2021 10:00
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961373
BIST
09:551.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.475
En Düşük
1.475
09:558,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
09:559,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
09:55483,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 483,48
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2871
|8,2945
|% 0,13
|
|Euro
|9,8322
|9,8458
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,3917
|11,4488
|% 0,10
|
|Frank
|9,0206
|9,0749
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2033
|2,2144
|% -0,01
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,80
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-0,05
|