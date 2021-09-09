***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 14:22
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962975
BIST
14:351.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:358,4613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4467
14:3510,0253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0086
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:35490,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 490,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ORCAY
|14,33
|158.376.721
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.752.841
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.511.674
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.170.938
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.454.505
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,54
|23.976.714
|% -4,25
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,46
|1.021.650.158
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,53
|517.203.857
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|337.440.901
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|337.098.888
|% 0,41
|
|HALKB
|4,78
|299.872.186
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,53
|517.203.857
|% 0,00
|
|GARAN
|9,46
|1.021.650.158
|% 0,53
|
|HALKB
|4,78
|299.872.186
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.367.754
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.275.620
|% 2,07
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4566
|8,4613
|% -0,01
|
|Euro
|10,0191
|10,0253
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6598
|11,7183
|% 0,38
|
|Frank
|9,1695
|9,2247
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2509
|2,2622
|% 0,09
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,86
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|19,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|20,33
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|9,83
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,91
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,12
|73,12
|0,52
|
Seans Raporu
14:35
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 67 artarak (% 0.43 ) 1, 543
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14:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 7, 236.00 milyon TL de
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14:46PENTA
Yüzde 9.90 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 182 adet işlem
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14:45AKFGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 325, 176 adet işlem
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14:44PENGD
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 009, 623 adet işlem