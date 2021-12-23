***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 10:10
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985605
BIST
16:381.802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:3811,4534
En Yüksek
|Değişim
|: -6,04%
|| -0,7365
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:3812,9790
En Yüksek
|Değişim
|: -6,22%
|| -0,8611
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:38661,74
En Yüksek
|Değişim
|: -6,51%
|| -46,05
|Açılış
|: 661,74
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:36
|PENTA
|359,70
|32.234.980
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.343.719
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.429.046
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|201.408.643
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.310.132
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.652.665
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,86
|3.360.473.270
|% -0,17
|
|SISE
|12,80
|2.615.035.750
|% -3,61
|
|EREGL
|25,44
|2.084.181.523
|% 0,00
|
|THYAO
|18,96
|1.593.272.893
|% 0,42
|
|KRDMD
|8,94
|1.508.021.830
|% -3,87
|
|YKBNK
|3,57
|1.476.777.589
|% 2,59
|
|GARAN
|11,86
|3.360.473.270
|% -0,17
|
|SISE
|12,80
|2.615.035.750
|% -3,61
|
|DOHOL
|2,73
|486.021.452
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,94
|1.508.021.830
|% -3,87
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4590
|11,4847
|% -5,79
|
|Euro
|12,9621
|13,0249
|% -5,89
|
|Sterlin
|15,0056
|15,0809
|% -7,68
|
|Frank
|12,1366
|12,2097
|% -8,19
|
|Riyal
|2,9775
|2,9924
|% -8,09
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,62
|
|Altın Gr.
|652
|652
|-55,31
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.312
|4.437
|-500,57
|
|Yarım
|2.084
|2.147
|-242,14
|
|Çeyrek
|1.045
|1.073
|-121,07
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|-0,69
|
|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,31
|
Seans Raporu
16:36
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16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TAVHL, SASA
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.42 ) 1, 596
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16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, METRO, GLCVY, TETMT
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16:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOCO, NIBAS, GSDHO, EPLAS, PRKAB, DZGYO, DOBUR