***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2022 11:24
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001036
BIST
11:492.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,73
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.021
11:4913,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0108
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4636
11:4915,4159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0487
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3684
11:49794,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,50
|Açılış
|: 794,35
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
790,39
BIST En Aktif Hisseler11:49
|PKENT
|653,80
|11.831.615
|% 9,99
|
|INTEM
|111,50
|10.638.250
|% 9,53
|
|SANEL
|12,00
|1.737.660
|% 7,53
|
|OYLUM
|4,72
|7.256.892
|% 6,79
|
|SRVGY
|109,80
|22.991.215
|% 6,09
|
|ORCAY
|30,46
|106.253.332
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|161.552.274
|% -9,96
|
|KAPLM
|60,20
|1.554.906
|% -8,79
|
|DESA
|11,02
|54.389.350
|% -6,53
|
|AVOD
|3,98
|12.362.573
|% -5,69
|
|THYAO
|30,22
|1.830.707.613
|% 1,41
|
|EREGL
|29,14
|699.573.971
|% -1,09
|
|KRDMD
|11,94
|494.322.070
|% 1,02
|
|TUPRS
|192,70
|430.463.011
|% 1,42
|
|SISE
|13,82
|342.200.318
|% -0,72
|
|YKBNK
|4,08
|253.138.840
|% -0,49
|
|THYAO
|30,22
|1.830.707.613
|% 1,41
|
|MOBTL
|1,83
|81.974.295
|% 3,98
|
|KRDMD
|11,94
|494.322.070
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,32
|85.922.147
|% -0,43
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5208
|13,5259
|% 0,08
|
|Euro
|15,4072
|15,4159
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,2952
|18,3870
|% 0,18
|
|Frank
|14,5264
|14,6139
|% 0,04
|
|Riyal
|3,5964
|3,6145
|% 0,16
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,59
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,81
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-6,00
|
|Tam
|5.258
|5.389
|-7,81
|
|Yarım
|2.541
|2.607
|-3,78
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,00
|