***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 13:59
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006443
BIST
14:011.997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 27,42
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:0114,0784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1828
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:0115,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1366
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:01871,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,17
|Açılış
|: 871,14
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:01
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|25.483.579
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|232.720.864
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|121.811.914
|% 9,92
|
|YYAPI
|0,92
|10.735.178
|% 9,52
|
|AKFGY
|3,61
|99.208.713
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.796.095
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|KRDMD
|13,11
|3.648.588.658
|% 6,93
|
|THYAO
|25,54
|2.184.191.569
|% 1,11
|
|EREGL
|34,88
|2.151.445.388
|% 5,12
|
|ASELS
|23,56
|1.092.537.260
|% -1,83
|
|GARAN
|11,73
|824.329.629
|% 0,95
|
|KRDMD
|13,11
|3.648.588.658
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,71
|563.581.806
|% 2,20
|
|THYAO
|25,54
|2.184.191.569
|% 1,11
|
|GARAN
|11,73
|824.329.629
|% 0,95
|
|EREGL
|34,88
|2.151.445.388
|% 5,12
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0654
|14,0784
|% 1,32
|
|Euro
|15,6158
|15,6434
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,6720
|18,7656
|% 1,17
|
|Frank
|15,2478
|15,3396
|% 1,20
|
|Riyal
|3,7375
|3,7563
|% 1,26
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-18,50
|
|Altın Gr.
|870
|870
|1,09
|
|Cumhuriyet
|5.795
|5.883
|83,00
|
|Tam
|5.759
|5.904
|73,38
|
|Yarım
|2.783
|2.856
|35,50
|
|Çeyrek
|1.396
|1.428
|17,75
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,74
|
Seans Raporu
14:01
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14:16MEGAP
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 744 adet işlem
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14:16MEGAP
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 744 adet işlem
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14:15XU100
Endeks 1, 997 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 18, 280.00 milyon TL de
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14:15YUNSA
Yüzde 7.30 oranında artışla 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 019, 425 adet işlem
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13:01XU100
Endeks seansı %1, 02 değişimle 1990 puandan