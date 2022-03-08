***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2022 11:01
***DESA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008063
BIST
13:402.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 25,13
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:4014,5009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1287
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:4015,8336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1876
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:40936,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,53
|Açılış
|: 936,17
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KOZAA
|25,52
|395.194.008
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.427.433
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.311.180
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,14
|161.086.689
|% 9,47
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,11
|48.796.049
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|36.143.367
|% -6,08
|
|SELVA
|17,86
|35.707.332
|% -4,80
|
|SANEL
|7,80
|3.428.653
|% -4,41
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EREGL
|35,24
|1.726.895.187
|% 1,91
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.427.433
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,15
|3.751.810.368
|% 4,84
|
|YKBNK
|3,66
|578.959.060
|% 0,55
|
|THYAO
|25,94
|3.160.893.141
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,13
|237.030.264
|% 1,43
|
|GARAN
|11,78
|1.125.359.492
|% 0,26
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4948
|14,5009
|% 0,90
|
|Euro
|15,8041
|15,8336
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,9712
|19,0664
|% 1,00
|
|Frank
|15,5562
|15,6499
|% 0,60
|
|Riyal
|3,8514
|3,8707
|% 0,86
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|10,40
|
|Altın Gr.
|934
|934
|11,48
|
|Cumhuriyet
|6.188
|6.282
|151,00
|
|Tam
|6.162
|6.318
|160,67
|
|Yarım
|2.978
|3.056
|77,72
|
|Çeyrek
|1.494
|1.528
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,31
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,54
|